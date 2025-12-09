Yeni Şafak
KOAH hastasına hakaret iddiası üzerine ceza alan doktor istifa etti

11:509/12/2025, Salı
DHA
Hastaya hakaret iddiasıyla disiplin cezası alan doktor istifa etti
Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle müracaat eden KOAH hastası Cumhur Tunç'a (68), hakaretten disiplin cezası alıp görev yeri değiştirilen doktor, görevinden istifa etti.

Olay, 16 Mayıs günü Horasan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı yaşayınca oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evrakını dolduran Dr. K.Z.M., 'Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?' şeklinde sorular yöneltti.

"Sana bekleyeceksin diyorum"

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M.,
"Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin"
deyince Tunç,
"Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver"
dedi. Dr. K.Z.M. bu kez
"Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım"
diye konuştu. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kamera görüntüleri çıktı

Tunç ailesi, acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında yaşanan olayın anbean kaydedildiği görüntüler, soruşturmaya delil olarak sunuldu. Görüntülerde; doktorun hasta yakınına kalem fırlattığı anlar da yer aldı.

İstifa ederek ilçeden ayrıldı

Görüntülerin yayınlanmasından sonra Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. İnceleme sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü, doktor K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası uygulayarak görev yerini de Karayazı ilçesi olarak değiştirdi. Disiplin cezası sonrası doktor K.Z.M., görevinden istifa ederek Horasan ilçesinden ayrıldı.





