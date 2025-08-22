Trabzon'da yorgun mermi kaputa isabet etti: Çocuklar kıl payı kurtuldu

Olay, önceki gün ilçenin Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Almanya’dan memleketine gelen Abdullah Bilgin, 34 EOY 282 plakalı otomobilini mahallesine park ettikten sonra evine gitti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan bir kurşun otomobilin ön kaput kısmına isabet etti. Sonraki gün aracının kaputuna saplanan kurşunu fark eden Bilgin, polise gidip şikayetçi oldu. Otomobilin yanındaki alanda oyun oynayan çocuklar, kurşunun hedefi olmaktan kıl payı kurtulurken, araçta inceleme yapan polis ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Abdullah Bilgin, sevinçlerin mermilerle kutlanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Trabzon’a yurt dışından hem tatil hem de fındık işlerimizi halletmek için geldim. 17 Ağustos günü kendini bilmeyen kişiler tarafından sevinç amacıyla havaya sıkılan yorgun mermi maalesef aracıma isabet etti. 18 Ağustos’ta aracı güneşten korumak için üzerine karton yerleştirirken kurşunu fark ettim. Halkımızdan ricamız, sevinçlerini mermi ile değil de farklı yöntemlerle göstermeleridir. Aracın etrafında çocuklar oynuyordu. Bu kurşun çocuklara isabet edebilirdi ve geri dönüşü olmayan, üzücü bir olay ile karşılaşabilirdik. Mutluluğa kurşun sıkmasınlar” dedi.