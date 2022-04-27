Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı: Mutluluğa kurşun sıkmayın Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, şampiyonluk kutlamaları için çağrı yaptıkları, şehit Eren Bülbül'ün de yer aldığı bir video paylaştı. Kulüp hesabından paylaşılan videoda ''Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın, mutluluğa kurşun sıkmayın.'' ifadesi kullanıldı.

Abone Ol