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Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı: Mutluluğa kurşun sıkmayın

Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, şampiyonluk kutlamaları için çağrı yaptıkları, şehit Eren Bülbül'ün de yer aldığı bir video paylaştı. Kulüp hesabından paylaşılan videoda ''Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın, mutluluğa kurşun sıkmayın.'' ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan taraftarlarına çağrı: Mutluluğa kurşun sıkmayın
Trabzonspor şampiyonluk kutlaması için video paylaştı.

Trabzonspor Süper Lig'in şampiyonluğa yakın tek takımı olarak kendisini ve taraftarı şampiyonluğa hazırlıyor.

Mutluluğa kurşun sıkma

Kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı #MutluluğaKurşunSıkma temalı video da ''Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın, mutluluğa kurşun sıkmayın.'' ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı: Mutluluğa kurşun sıkmayın
OYNAT 01:38
Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı: Mutluluğa kurşun sıkmayın
Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, şampiyonluk kutlamaları için çağrı yaptıkları, şehit Eren Bülbül'ün de yer aldığı bir video paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ''Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın, mutluluğa kurşun sıkmayın.'' ifadesi kullanıldı.

Videoda, en büyük kaptanları Dozer Cemil'e, Şehit Eren Bülbül'e, Trabzonlu Kazım Koyuncu'ya, kaybedilen şampiyonluk sonrası kalp krizi geçiren Mustafa Çelik'e, Trabzonspor'a ve Türk futboluna yön veren Özkan Sümer'e ve hayatını Trabzonspor'a adamış Nazmiye Nine'ye yer verilmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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