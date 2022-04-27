Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı: Mutluluğa kurşun sıkmayın

Trabzonspor Süper Lig'in şampiyonluğa yakın tek takımı olarak kendisini ve taraftarı şampiyonluğa hazırlıyor.
Mutluluğa kurşun sıkma
Kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı #MutluluğaKurşunSıkma temalı video da ''Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın, mutluluğa kurşun sıkmayın.'' ifadesi kullanıldı.
Videoda, en büyük kaptanları Dozer Cemil'e, Şehit Eren Bülbül'e, Trabzonlu Kazım Koyuncu'ya, kaybedilen şampiyonluk sonrası kalp krizi geçiren Mustafa Çelik'e, Trabzonspor'a ve Türk futboluna yön veren Özkan Sümer'e ve hayatını Trabzonspor'a adamış Nazmiye Nine'ye yer verilmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.