Trafiğe değil kavgaya çıkıyoruz

Türkiye’de son beş yılda trafikte 90 binden fazla adli olay yaşandı. Bu olaylarda 123 kişi kasten öldürüldü, 31 bin 874 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen 6,1 milyon trafik kazasında 28 bin 356 kişi yaşamını yitirdi. Her yıl ortalama 250 bin ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021–2025 yılları arasında trafikte meydana gelen saldırganlık olaylarının sayısı 94 bin 632’ye ulaştı. Bu olaylarda 123 kasten öldürme, 31 bin 874 kasten yaralama, 41 bin 926 mala zarar verme, 18 bin 211 tehdit ve 2 bin 498 hakaret vakası kayda geçti.
CEZALAR 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kara Yolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle trafikte saldırgan davranışların cezaları artırılıyor. Saldırı amacıyla araçtan inme veya yolu kapatma eylemine 180 bin lira idari para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün aracın trafikten men edilmesi cezası uygulanacak. Düğün konvoyu ya da eğlence amacıyla yolu kapatanlara 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç men cezası verilecek. AK Parti tarafından verilecek önergeyle, düzenlemedeki cezaların 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.