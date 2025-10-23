Trafiğe değil kavgaya çıkıyoruz

Türkiye’de son beş yılda trafikte 90 binden fazla adli olay yaşandı. Bu olaylarda 123 kişi kasten öldürüldü, 31 bin 874 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen 6,1 milyon trafik kazasında 28 bin 356 kişi yaşamını yitirdi. Her yıl ortalama 250 bin ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021–2025 yılları arasında trafikte meydana gelen saldırganlık olaylarının sayısı 94 bin 632’ye ulaştı. Bu olaylarda 123 kasten öldürme, 31 bin 874 kasten yaralama, 41 bin 926 mala zarar verme, 18 bin 211 tehdit ve 2 bin 498 hakaret vakası kayda geçti.