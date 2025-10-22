Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Tartıştığı sürücüyü aracıyla çarparak öldürdü

Tartıştığı sürücüyü aracıyla çarparak öldürdü

18:4422/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sürücünün tartıştığı vatandaşa çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Sürücünün tartıştığı vatandaşa çarptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 27 yaşındaki şahıs, trafikte tartıştığı akranına aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen vatandaş, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Batuhan E. (27), trafikte tartıştığı Baran İren (27)'e aracıyla çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Baran İren hayatını kaybederken, Batuhan E. gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Batuhan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üç metre sürüklenerek kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. ile Baran İren arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti. Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü B.E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Batuhan E., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Olay anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada yolda yürüyen Baran İren'in araca doğru geldiği, sürücünün de üzerine sürerek çarpması sonucu İren'in yola savrulduğu anlar yer aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan E. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İstanbul
#Maltepe
#Çarpma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 22 Ekim: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İşte Trt1 ve Tabii canlı maç yayını izleme ekranı