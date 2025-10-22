İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Yunanistan'da firari bulunan U.Ş'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Örgüte yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, 71 şüphelinin "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 32 eyleme karıştıkları tespit edildi.