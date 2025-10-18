Yeni Şafak
Tunceli'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

19:4418/10/2025, Cumartesi
IHA
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek feribot iskelesinden Akçapınar köyü istikametine seyir halinde olan otomobil, Yemişdere Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden 1’i yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#Tunceli
#kaza
#yaralı
