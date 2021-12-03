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İSTANBUL

Trafiğe girmek istemeyen taksici yolcuyu azarladı: Gel sen sür

Beşiktaş'ta Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğni söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Trafiğe girmek istemeyen taksici yolcuyu azarladı: Gel sen sür
Trafiğe girmek istemeyen taksici yolcuyu azarladı.

Beşiktaş'ta Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğni söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

"SENİN ŞOFÖRLÜĞÜN VAR MI?"


Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi. 26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

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