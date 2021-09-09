Trafik çilesi açılan okullarla katlandı ​

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine neden oluyor. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yaklaşık 20 bin kadar servisin ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu özellikle okul çevrelerinde dakikalarca trafiğin kilitlenmesine yol açıyor. Sabah saatlerinde işine gitmek veya çocuğunu okula götürmek isteyen kişiler, otobüs duraklarında ve yollardaki yoğunluk nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor.

FOTOĞRAF 5 Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul’da servis araçları yola çıktı: Trafik erken saatlerde başladı İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da yola çıkmasıyla erken saatlerden itibaren D-100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

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İSTANBUL’UN BİRİNCİ GÜNDEMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’un trafik sorunu konusunda yaklaşık bir senedir uyarılarda bulunduğunu söyledi. Pandemide insanların toplu ulaşım yerine kendi araçlarını tercih ettiğini ifade eden Ilıcalı, bu şekilde trafiğe günlük 350 bin aracın ilave olduğunu, okulların açılmasıyla beraber hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını ve İstanbul’un birinci gündeminin bu olduğunu kaydetti. Okulların açıldığı ilk gün yarım saat içerisinde trafikte yüzde 50 artış olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, toplu ulaşımı ücretsiz yapmakla bu işlerin olmayacağını, acilen tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

‘İBB ACİL ÖNLEMLER ALMALI’

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin acil olarak bazı önlemler alması gerektiğini belirten Ilıcalı, çok şeritli yollarda bir şeridin otobüslere ayrılmasını, deniz ulaşımına önem verilmesini, taksilerin dijitalleşerek mobil uygulamalarla yolcuyla bir araya gelmesinin sağlanması gibi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Bu çözümlerin de yeterli olmayacağına değinen Ilıcalı, “Geometrik düzeni bozuk yollar var, kavşaklar var, sinyalize kavşaklar var. Acil bunlara ait düzenlemeler yapılması lazım. Eğer bu tedbirler alınmazsa üniversitelerin de açılmasıyla beraber İstanbul’da trafik tamamen kilitlenir ve büyük sıkıntılar yaşanır” dedi.

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GÜNDEM Yüz yüze eğitim başladı İstanbullu'nun trafik çilesi katlandı: Üniversiteler açılmadan acil önlemler şart

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