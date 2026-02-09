Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Trafikte 'korna' tartışması tutuklamayla bitti

Trafikte 'korna' tartışması tutuklamayla bitti

00:079/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Silahlı kavgaya karışan şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: Arşiv)
Silahlı kavgaya karışan şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri’de korna çalma nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen bir şüpheli tutuklanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 15 bin 200 lira ceza kesildi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte çıkan silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Mahallesi'nde seyir halindeyken "korna çalma" yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle ilgili N.D. (25), N.D. (32), M.K. (26), H.F. (29), N.D. (30) ve M.S'yi (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği belirlenen N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldğı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne ise 15 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.



#emniyet
#kayseri
#SİLAHLI KAVGA
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi