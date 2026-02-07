Yeni Şafak
Kayseri merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 865 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi

09:397/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alınırken 2 milyar 865 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrimiçi yasa dışı bahis suçlarına yönelik MASAK koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli illegal bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı, bu yöntemle haksız kazanç sağlayan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 865 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; Kayseri merkezli olmak üzere Nevşehir, İstanbul, Bursa, Sivas, Sinop ve Adana’da yasadışı bahis organizasyonunda ’setçi ve kasa’ olarak faaliyet yürüten ve banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran şahısların da aralarında bulunduğu, toplam 47 şüpheli şahıs tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 46 şüpheli şahıs yakalanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Kayseri
#yasa dışı bahis
#operasyon
