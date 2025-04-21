Trafikte 'tacize' 4 yıl hapis

Trafikte taciz maksatlı araç takibi suç sayılacak. Edinilen bilgiye göre, trafikte yakın takip TCK kapsamına alınacak. Karayolları Trafik Kanunu’nda karşılığı 957 lira idari para cezası olan yakın takip suçunu ısrarla işleyenler, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. İdari para cezası 100 bin liraya çıkarılacak.





ALKOLLÜ SÜRÜCEYE 50 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeyle alkollü araç kullanan sürücülere uygulanacak cezalara da güncelleme geliyor. Buna göre alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseliyor. 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla kadar artırılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek, ehliyeti geri alma süresi ise 5 yıl olarak uygulanacak.





MAKAS ATANA AF YOK

Trafikte yol kesme suçu ise müstakil suç olarak TCK’ya giriyor. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak. Trafikte makas atma ve drift atmanın para cezasının artırıma gidilecek. Buna göre, drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin liraya, ehliyeti geri almada 60 günlük ceza da bir yıla yükseltilecek. Ehliyetsiz araç kullanma cezası da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.





MAYIS AYINDA MECLİSTE

Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateşli silahların kullanılmasına yönelik cezalar da artırılıyor. Buna göre ateşli silah kullanan şahıslar 10 yıla kadar cezası getiriliyor. Öte yandan ses ve gaz fişeği atabilen silahların izinsiz taşınmasının yaptırımı ağırlaştırılacak. Düzenlemeler 10'uncu Yargı Paketi kapsamında mayıs başına kadar Meclis gündemine alınacak.



