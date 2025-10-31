Yeni Şafak
Trafikte tehlikeli hareketler pahalıya patladı

09:2331/10/2025, Cuma
IHA
İki sürücüye; Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerini ihlalden 15'er bin lira trafik cezası uygulandı.
Düzce’de trafikte tehlikeli hareketler yapan 2 motosiklet sürücüsü Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek her iki sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipleri suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet ile tehlikeli hareketler yapan 2 motosiklet sürücüsünü tespit etti.

Kısa sürede yakalanan 2 sürücüye; Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerini ihlalden 15'er bin lira trafik cezası uygulandı.

Yetkililer
"Trafik güvenliğini hiçe sayan, hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını riske atan bu tür sorumsuz davranışlara karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir"
dedi.


#Düzce
#trafik
#ceza
