Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trafikte tekme- yumruk kavga eden sürücülerin ehliyetlerine el konuldu

Trafikte tekme- yumruk kavga eden sürücülerin ehliyetlerine el konuldu

11:4131/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bursa
Bursa

Bursa'da yolda otomobillerini durdurarak tekme yumruk kavga eden, ancak birbirinden şikayetçi olmayan sürücüler Serkan K. ile Emirhan A.’ya idari para cezası uygulanıp, ehliyetlerine el konuldu.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Acemler mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de İzmir Yolu kent merkezi istikametine giden 16 NE 854 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K. ile 16 BMB 680 plakalı otomobilin sürücüsü Emirhan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar araçlarını yol ortasına durdurarak birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye ile çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleşti. Olay, motokuryenin kask kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

‘Ehliyetlerine el konuldu’

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu belirleyerek, polis merkezine götürdü. Serkan K., ‘Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak’, ‘Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme’, ‘Trafik işaretlerine uymama’ ve ‘Teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak’ kurallarına uymamaktan dolayı 4 bin 984 lira cezai işlem uygularken, sürücünün ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi.

Emirhan A.’ya da ‘Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak’, ‘Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme’, ‘Trafik işaretlerine uymama’, ‘İzin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzeri unsurların takılması, yazılması veya sesli-ışıklı donanımların bulundurulması’ kurallarına uymamak ve abartı egzozdan 7 bin 703 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca Emirhan A.’nın sürücü adayı olması ve 75 puan ceza aşımı nedeniyle ehliyetine daimi olarak el koydu.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





#ehliyet
#trafik
#Bursa
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarne zaman açılıyor? MEB 2026 takvimine göre sömestr (15 tatil) bitiş tarihi