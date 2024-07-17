Trakya'da sıcak hava bunaltıyor: Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadı, dışarda olanlar ise gölge alanları tercih etti.

Kent sakinleri, park ve bahçelerde ağaç altları ile nehir kenarlarındaki tesislerde vakit geçirdi.

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıkların önümüzdeki hafta artacağını ve bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkacağını duyurdu. İşte bugün dahil önümüzdeki 5 günün hava durumu...

Sıcak hava nedeniyle, dışarıda olan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.

Birçok kişi park ve bahçe gibi ağaçlık alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise suyla el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarına girdi.