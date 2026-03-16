Trump: Hark'ı eğlencesine vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında yaptığı açıklamalarda, İran’ın diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "çok şaşırdığını" söyledi. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinin "harika iş çıkardıklarını" ifade etti. "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil" diyen Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini kaydetti. ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtti. Öte yandan, Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers"in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Basra Körfezi’ndeki Hark Adası'na saldırısından iki gün sonra adadan petrol sevkiyatları devam ediyor. Habere göre, Hark Adası'ndan bir tankerin petrol yüklediği ve çevresinde de 7 tanker daha görüldüğü aktarıldı.
“TIKANIKLIK GİDERİLECEK”
Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşan Trump, İran'a saldırıların sona ermesinin ardından fiyatların düşeceğini aktararak "Orada o kadar çok petrol ve doğal gaz var ki, ama biliyorsunuz, şu anda biraz tıkanmış durumda. Çok yakında bu tıkanıklık giderilecek" sözlerini sarf etti. Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkilemesinden endişe duymadığını aktaran Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorba gücü haline gelmemesini sağlamak" dedi.
ABD: Birkaç hafta içinde bitecek
İsrail: En az 3 hafta daha sürecek
- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyondaki stratejik plansızlığı tartışılmaya devam ederken bunun son örneği iki ülkenin yetkililerinden gelen açıklamalar oldu. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran’a yönelik saldırılar hakkında, "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken" dedi. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise CNN'e yaptığı açıklamada "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var." ifadelerini kullandı.