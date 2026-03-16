Trump: Hark'ı eğlencesine vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında yaptığı açıklamalarda, İran’ın diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "çok şaşırdığını" söyledi. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinin "harika iş çıkardıklarını" ifade etti. "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil" diyen Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini kaydetti. ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtti. Öte yandan, Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers"in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Basra Körfezi’ndeki Hark Adası'na saldırısından iki gün sonra adadan petrol sevkiyatları devam ediyor. Habere göre, Hark Adası'ndan bir tankerin petrol yüklediği ve çevresinde de 7 tanker daha görüldüğü aktarıldı.