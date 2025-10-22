TSK sürü drone çağına geçiyor

Savaş sahasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan Türkiye, insansız sistemler alanındaki kabiliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne entegre devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından önemi artan FPV ve sürü drone teknolojileri, geçen hafta Ankara Polatlı'da icra edilen Ateş Serbest Tatbikatı-2025’te geniş katılımlı test edildi.

12 KARGU ORTAK ÇALIŞTI

Tatbikatın seçkin gözlemci gününde, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen KARGU taktik İHA sistemi, sürü konseptinde sahne aldı. 12 adet KARGU, tek bir operatör komutuyla otonom şekilde kalkış ile belirlenen hedefe toplu saldırdı. STM’nin geliştirdiği sürü algoritması sayesinde insansız sistemler kendi aralarında haberleşip hedef paylaşımı ve rota optimizasyonu yapabildi. Bu performans, sürü drone kabiliyetlerinin TSK envanterinde geldiği noktayı ortaya koyarken, sistemin dağıtık kontrol mimarisi sayesinde görev sırasında birimlerden biri devre dışı kalsa bile operasyonun kesintisiz sürdürülebildiği gözlendi.

KONSEPT DEĞİŞİYOR

STM’nin sürü sistemleri, aynı anda çok sayıda İHA’nın koordineli biçimde hedef bölgeye yönelmesini sağlayarak, savunma hatlarını satürasyona uğratmayı hedefliyor. Geliştirilen algoritmalar, farklı mühimmat türlerine sahip İHA’ların hedeflerine göre otomatik olarak eşleşmesini mümkün kılıyor. Sistem, görev sırasında sürüye yeni unsurların eklenmesine, görev güncellemelerine veya sürünün alt gruplara ayrılarak farklı operasyonlar icra etmesine imkân tanıyor.

KARGU FPV’ye tam not

STM’nin kısa menzilli kamikaze drone çözümü KARGU FPV (First Person View) de ilk kez tatbikatta görev alarak sahada kendini gösterdi. Fiber-optik kablolu versiyonu ile elektronik harp ortamlarında kesintisiz görüntü ve kontrol bağlantısı sağlayan sistem, anti-personel harp başlığıyla belirlenen hedefi vurdu. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen ve 20 dakikadan fazla havada kalabilen Kargu FPV, elektronik karıştırma unsurlarından etkilenmeden görev icra etti.







