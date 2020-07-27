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Gündem TSK ve MİTten ortak operasyon Metinada 2 PKKlı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB paylaştı: İki PKK'lı teröristin öldürüldüğü hava harekatı SİHA kamerasında
OYNAT 00:18
MSB paylaştı: İki PKK'lı teröristin öldürüldüğü hava harekatı SİHA kamerasında
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.

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