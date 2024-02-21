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TSK vurdu ABD onarıyor

TSK’nın Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik kararlı hava harekatlarının ardından terör örgütü PKK’nın petrol çıkarma faaliyeti durma noktasına geldi. En büyük gelir kaynağı ağır yara alan terör örgütünün imdadına yine ABD yetişti. ABD’liler PKK’ya ait vurulan petrol tesislerini onarmaya başladı

Şahin Şen
04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:37 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürerken, ABD kontrolündeki bölgelerde petrol çıkarıp Avrupa’ya satan PKK’da panik hakim. TSK’nın düzenlediği hava harekatlarından sonra terör örgütünün petrol çıkarma faaliyeti durma noktasına geldi. PKK’nın sözde üst yönetimi “acil” koduyla bir araya geldi. Toplantıda, hasar gören petrol tesisleri nedeniyle örgütün maddi yönden aldığı darbe konuşuldu. TSK’nın vurduğu elektrik tesislerinin büyük zarar gördüğü ve onarımının zaman alacağı belirtildi. ABD’li yetkililer, hava harekatlarıyla zarar gören petrol ve gaz tesislerinin onarılıp yenilenmeye başlandığını örgütün sözde üst yönetimine iletti. Terör örgütü PKK, Türkiye’nin Kuzey Irak ve Suriye’deki operasyonlarını durdurması için ABD’ye çağrı yapmıştı.

Yılda 25 milyon varil petrol

Terör örgütü PKK’nın en önemli finans kaynağını, ABD’nin kontrol ettiği bölgelerden çıkardığı petrol oluşturuyor. Yılda 24 milyon 90 bin varil ile 25 milyon 550 bin varil petrol çıkaran PKK’nın, bu petrolün varilini Avrupalı devletlere 15 ila 19 dolar arasında sattığı belirtiliyor.



#operasyon
#TSK
#PKK
#ABD
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