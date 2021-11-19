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ANKARA

TSK yoğun mesaide

15 Temmuz’un ardından başlayan FETÖ temizliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi boyutlara ulaştı. Sadece son 4 ayda FETÖ ile mücadele kapsamında Bakan onayıyla ihraç edilen personel sayısı 862 oldu.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
TSK yoğun mesaide
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15Temmuz’un ardından başlayan FETÖ temizliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ciddi boyutlara ulaştı. Sadece son 4 ayda FETÖ ile mücadele kapsamında Bakan onayıyla ihraç edilen personel sayısı 862 oldu. 15 Temmuz 2016’dan bu yana TSK’da FETÖ bağı nedeniyle ihraç edilen personel sayısı 24 bin 126’ya ulaştı. İhraç edilenlerin 150’si general, 10 bin 486’sı subay, 11 bin 795’i astsubay, 1272’si uzman erbaş/sözleşmeli er, 423’ü de devlet memuru/işçi statüsünde.

176 BÜYÜK OPERASYON

Terör unsurlarından arındırılan TSK, nitelik ve nicelik olarak da gücünü büyük oranda arttırdı. 15 Temmuz’dan sonra yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda önemli başarılar elde edildi. TSK, sadece 2021 yılında 84 tatbikata fiili olarak katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 15 Temmuz’dan sonra 176 büyük çaplı operasyon gerçekleştirdi. Suriye ve Irak sınırları terörden temizlenip güvenli bölge oluşturuldu.

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BEŞ YILDA 500 TATBİKAT

Son 5 yılda 500’e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim/tatbikat faaliyeti gerçekleştirildi. Aynı dönemde Mavi Vatan nöbetindeki Deniz Kuvvetleri’nin harekat ve eğitim faaliyetleri yüzde 50’den fazla artış gösterdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yuvaya dönen kahraman pilotlarla artan görevlerde boşluğa imkan tanımadı. Son 5 yılda hava sahasının korunması ve terörle mücadele harekatlarında harekat uçuş sayısı büyük artış gösterdi.

Kadrolar güçleniyor

  • TSK bir yandan FETÖ’den arınırken, diğer yandan da personel temini ve eğitimine ağırlık vererek kadrolarını güçlendirdi. Bugün itibariyle TSK personel sayısı 440 bin 293’ü asker, 39 bin 540’ı sivil olmak üzere 479 bin 833. Yine Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) de 2017’den itibaren 11 bin 957 mezun verdi. MSÜ Harp Enstitülerinde 586 subay, komuta ve kurmay eğitimlerini tamamlayıp mezun edildi. 1800 personel de karargah subayı olarak mezun oldu.

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