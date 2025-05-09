TSK'da e-harp devrimi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önümüzdeki yıl elektronik harp alanında yüksek teknoljiye dayalı yeni bir kabiliyete sahip olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava SOJ projesi çerçevesinde 2019 ile 2020 yılı içinde Bombardier firmasından 4 adet Global 6000 uçağı tedarik etti. 4 uçağa, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemleri entegre edildi. Böylece uçaklara uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyeti kazandırıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KKTC düzenlenen Teknofest 2025 kapsamında yaptığı açıklamada, Hava SOJ projesine yönelik testlerin sürdüğünü ve teslimatların 2026’da başlamasının planlandığını açıkladı.





ÖZEL GÖREV UÇAĞI





Proje ile düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta savaş uçaklarına karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması hedefleniyor. Hava SOJ Sistemlerine entegre edilecek görev sistemleri, büyük ölçüde milli imkanlarla üretildi. Hava SOJ uçakları envantere girdiğinde, Türk savaş uçakları sınır ötesinde güvenli bir biçimde operasyon icra edebilecek. Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek - Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi ile Bombardier Global 6000 uçaklarına çok sayıda elektronik harp kabiliyeti kazandırıldı.





TEHDİTİ ALGILIYOR





Bombardier Global 6000, havada 12 saat kalabiliyor. 51 bin feet irtifada servis tavanı olan Global 6000, çift motoru ve jeneratör sistemleriyle görev sistemlerine yeterli elektriksel gücü sağlayabiliyor. Uçaklar, sahip oldukları Hava SOJ sistemleri ile yerdeki destek merkezi ile koordinasyon içinde gerçek zamanlı görev icra edebilecek. Sistemler, radar ve füze tehditlerini algılayarak tedbir alma yeteneğine de sahip olacak.





GÜVENLİ HAVA KORİDORU





Hava SOJ uçağına entegre edilen görev sistemleri; geleneksel ve yeni nesil karmaşık yapıdaki kara, hava ve deniz radarlarıyla muhabere yayınları için tespit, teşhis, kimliklendirme, sınıflandırma, yön ve konum bulma görevlerini yapacak. Hava SOJ sistemleri, düşman hava savunma sistemlerinin radar ve silah menzillerinin dışında görev yapacak. Düşman hava savunma radar ve muhabere sistemlerini baskılayarak savaş uçaklarının taarruz görevlerini güvenli şekilde yerine getirmesine imkan sağlayacak. Bu yolla savaş uçakları, bir operasyon sırasında taarruzda bulunmak için düşman hava sahasına Hava Soj uçağının oluşturduğu güvenli koridorlardan giriş ve çıkış yapabilecek.





KORAL, REDET, MİLKAR VE VURAL KENDİNİ KANITLADI





Elektronik Harp, birlik seviyesinde telsizlerin karıştırılması, haberleşmenin kesilmesi, savaş gemilerinin sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi, hava savunma sistemlerinin köreltilmesine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Türkiye’nin kullandığı KORAL, REDET ve MİLKAR, VURAL gibi elektronik harp sistemleri, Irak ile Suriye’deki harekat bölgelerinde kendilerini sahada kanıtladı. Hava SOJ sistemi, bu sistemlerin de üstünde bir teknolojiye sahip olacak. Rusya - Ukrayna savaşı da, elektronik harp sistemlerinin önemini ortaya çıkardı. ASELSAN üretimi elektronik taarruz ve destek sistemi VURAL, bu yıl Mart ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin askeri haberleşme sistemlerini kör ettiği iddiası ile gündeme geldi.





KORAL İDDİASI





KORAL, yerli imkanlar ile üretilen mobil elektronik harp sistemi. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmak olarak tanımlanıyor. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin ardından Hint savaş uçağının KORAL sistemi kullanılarak düşürüldüğü iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti. Ancak KORAL’ın uçak düşürme gibi bir özelliğinin olmadığı belirtildi. AYDIN HASAN/ANKARA











