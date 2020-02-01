Gündem TSKda yeni bir dönem başladı Harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanılmaya başladı
ANKARA

TSK'da yeni bir dönem başladı

TSK'da yeni bir dönem başladı: Harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanılmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'i karşıladığı törende de dikkat çekti.
Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'i karşıladığı törende de dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanmaya başladı.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.

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Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.

Milli Savunma Bakanlığınca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.

Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi.

Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.

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