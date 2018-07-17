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ANKARA

TSK Münbiç'te devriyelere devam ediyor

TSK'dan açıklama: 15. devriye icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018’de, 15’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK, Münbiç'te ABD unsurlarıyla birlikte sürdürülen devriyeye ilişkin açıklama yaptı.
TSK, Münbiç'te ABD unsurlarıyla birlikte sürdürülen devriyeye ilişkin açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018’de, 15’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili paylaşım TSK'nın resmi Twitter hesabından gerçekleştirildi.

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