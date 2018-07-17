TSK'dan açıklama: 15. devriye icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018’de, 15’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili paylaşım TSK'nın resmi Twitter hesabından gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018’de, 15’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/ozK6M2P2Ax
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Temmuz 2018’de, 15’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/ozK6M2P2Ax— TSK (@TSKGnkur) 17 Temmuz 2018