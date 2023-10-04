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TSK'dan Irak'a yeni hava harekatı: 22 hedef vuruldu çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos'taki terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

20:33 . 4/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ile Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bakanlardan 'meşru hedef' vurgusu gelmişti: Üçüncü taraflar uzak dursun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek,
"Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum."
açıklamasında bulunmuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise,
"Öncelikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir."
demişti.
#Sınır Ötesi Operasyon
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#PKK
#YPG
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