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POLİTİKA

TSK'ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren avukat Aryen Turan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

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Haber Merkezi AA
TSKya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Aryen Turan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan'ın İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi ve slogan atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Baronun Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, arbede yaşanmıştı. Genel kurulda avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edilmişti.

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