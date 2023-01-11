Gündem TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancıya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
İSTANBUL

TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik kimyasal silah iftirasında bulunduğu gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi İHA
TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancıya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Şebnem Korur Fincancı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik kimyasal silah iftirası nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Olayın geçmişi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim’de Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı’nın, TSK’nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, Fincancı’nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.

Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı’na ulaşarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

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