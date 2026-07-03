Tuana’nın ölümünde kasıt var

Tuana’ya çarpan Adem Hasbaş’ın, kızı taciz ettiği öne sürülen Hasbi Dede’nin eniştesi Osman Akkoyun’a ait restoranda çalıştığı ortaya çıkmış, “Kızı susturmak için kaza süsü mü verildi” iddiası araştırılmıştı. İddianamede, olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği, şüphelinin kızı takip ettiği, kaza mahalline yönlendirdiği veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine dair delil bulunamadığı belirtildi. Ancak kazanın oluş şekli ve şüphelinin davranışlarını birlikte değerlendiren savcılık, Hasbaş hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istedi.

Dosyadaki bilgilere göre, sanığın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Kazaya karışan araçta ayrıca açık ve kapalı alkol bulunduğu belirtildi. Araçta yapılan incelemede, torpidoda yarım dolu içki kadehi, sağ paspasta dolu bira kutuları, el freni ve vites kolu yanında açılmamış bira kutuları bulundu. Soruşturma kapsamında incelenen verilerde, sanığın kazadan önce de yüksek hızla araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, sanığın ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği, bu nedenle "olası kast" hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca olay yerindeki fren izlerinin çarpma noktasından sonra başladığı belirtildi. Dosyada yer alan ifadelere göre, araçtaki yolculardan birinin olay öncesinde sürücü Adem Hasbaş'a "Aracı ben kullanayım" teklifinde bulunduğu, ancak bu teklifin kabul edilmediği belirlendi.