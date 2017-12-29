TÜBİTAK en yenilikçi ve girişimci 50 üniversiteyi açıkladı

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 yılı sıralaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından TÜBİTAK'ta düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Lisede birinci sırada Sabancı Üniversitesi, ikinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, üçüncü sırada ise Gebze Teknik Üniversitesi yer aldı.
Bu sıralamayı İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti.
İşte TÜBİTAK'ın açıkladığı Girişimci ve Yenilikçi üniversite sıralaması:
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