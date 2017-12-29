​TÜBİTAK'ın belirlediği en yenilikçi ve girişimci 50 üniversite açıklandı TÜBİTAK en yenilikçi ve girişimci 50 üniversiteyi açıkladı TÜBİTAK'ın belirlediği en yenilikçi ve girişimci 50 üniversite açıklandı. Lisede birinci sırada Sabancı Üniversitesi, ikinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, üçüncü sırada ise Gebze Teknik Üniversitesi yer aldı. Bu sıralamayı İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi takip etti.

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 15:56 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 16:16 Yeni Şafak