TÜGVA belgelerinin değiştirilerek sızdırılması davasında karar açıklandı: İftiracılara hapis cezası

TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Ramazan Aydoğdu'yu iki ayrı suçtan toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgelerini hukuksuz şekilde ele geçirerek, değiştirip sızdırdığı iddiasıyla yargılanan sanıklar Cihan Yücel ile Ramazan Aydoğdu'nun davası karara bağlandı. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ramazan Aydoğdu hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Aydoğdu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek mahkemeden beraatını talep etti.

2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydoğdu'yu 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 1 yıl 8 ay, 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçundan ise 5 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan diğer sanık Cihan Yücel'in ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

'İftira ve saldırılar karşısında asla susmadık'

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, "Ekim 2021'den bugüne iftira ve saldırılar karşısında asla susmadık, susmuyoruz, susmayacağız. Sanık Ramazan Aydoğdu hakkında çıkan mahkeme kararı: Verileri ele geçirme suçundan 1 yıl 8 ay, kişisel verilerin tahrif edilmesi suçundan 5 ay hapis cezası. Daima hakikat kazanacak" denildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde ettiği vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel isimli şahsa gönderdiği yer aldı. İddianamede bu nedenle, şüpheli Ramazan Aydoğdu hakkında zincirleme şekilde 'bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





Hazırlanan iddianamede diğer şüpheli Cihan Yücel hakkında ise zincirleme şekilde 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.







