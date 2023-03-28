Bu doğrultuda sosyal, bilimsel, kültürel ve sanatsal projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şahin, “Kur’an ve sünnet çerçevesiyle samimiyetine inandığımız tüm Müslümanları kardeş bileceğiz. Tüm yeryüzündeki İslam coğrafyasının her karışını kendi vatanımız bilecek, oralardaki kardeşlerimizin derdi ile dertlenecek, sevinci ile sevineceğiz. Tüm İslami kurum ve kuruluşlara eşit mesafede olacak, birini diğerinden üstün tutmayacağız. Başta kendi coğrafyamız, daha sonra da tüm dünyadaki İslami kurum ve kuruluşlarla hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği zeminleri arayacak, bu zeminlerin oluşumunda hiçbir ön şart koymayacağız. Hak ihlallerinde kişinin ırkına, rengine ve inancına bakmadan haklıdan yana tavır alacak ve duruşumuzu belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.