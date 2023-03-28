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Tüm Müslümanları kardeş bileceğiz

Akıncılar Hareketi, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen programda yeni teşkilatlanma sürecindeki manifestosunu açıkladı. Manifestoyu okuyan Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, “Akıncılar Hareketi olarak ana hedefimiz, Müslüman kimliğin muhafazası ve toplumsal İslami dönüşümün sağlanmasıdır” dedi.

Rabia Şenol
04:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Akıncılar Hareketi, MTTB Genel Merkezinde program gerçekleştirdi.

Akıncılar Hareketi, MTTB Genel Merkezinde program gerçekleştirdi.

1975 yılında toplumsal ve siyasi bir hareket olarak başlayan Akıncılar Hareketi, yeni teşkilatlanma sürecindeki manifestosunu açıkladı. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Manifestoyu okuyan Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, “Akıncılar Hareketi olarak ana hedefimiz, Müslüman kimliğin muhafazası ve toplumsal İslami dönüşümün sağlanmasıdır” dedi.

HAKLIDAN YANA OLACAĞIZ

Bu doğrultuda sosyal, bilimsel, kültürel ve sanatsal projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şahin, “Kur’an ve sünnet çerçevesiyle samimiyetine inandığımız tüm Müslümanları kardeş bileceğiz. Tüm yeryüzündeki İslam coğrafyasının her karışını kendi vatanımız bilecek, oralardaki kardeşlerimizin derdi ile dertlenecek, sevinci ile sevineceğiz. Tüm İslami kurum ve kuruluşlara eşit mesafede olacak, birini diğerinden üstün tutmayacağız. Başta kendi coğrafyamız, daha sonra da tüm dünyadaki İslami kurum ve kuruluşlarla hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği zeminleri arayacak, bu zeminlerin oluşumunda hiçbir ön şart koymayacağız. Hak ihlallerinde kişinin ırkına, rengine ve inancına bakmadan haklıdan yana tavır alacak ve duruşumuzu belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.


#Akıncılar Hareketi
#MTTB
#İslam coğrafyası
#Hasan Turan
#Zekeriya Yapıcıoğlu
#Mehmet Şahin
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