Tuncel’e 100 yıl

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan sanıklar hakkında karar çıktı. Sanıklardan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel’in hükümle birlikte tutuklanması da talep edilirken Tuncel duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuncel duruşmada yaptığı savunmada yardımcı istihbarat elemanı olarak Dink cinayeti bilgisini polise bildirdiğini, ihbarcı olmasına rağmen dosyanın sanığı yapıldığını belirtti.

‘HAYAL’E YAPMAMASINI SÖYLEDİM’

Tuncel, “Benim ismini verdiğim kişiler cinayeti işledi. Ardından adım azmettirici olarak basına duyuruldu. İhbarcı olmana rağmen ben suçlandım. Kamu görevlileri aklanmaya çalışıldı. Lehime olan deliller toplanmadı. Yasin Hayal’e bu eylemi yapmamasını söyledim. Ama kendisi ne pahasına olursa olsun Dink’e yönelik bu eylemi yapacağını söyledi. Ben de bu durumu polise bildirdim” diye konuştu.

‘CİNAYET İŞLENECEKTİ’

Tuncel, “Bana bu görevi emniyet görevlileri verdi. Azmettirme suçunu işlemedim. Eylem kararı zaten vardı. Suç işleme kastım yoktur. Kimliğimin açığa çıkmaması için bazı şeyler yaptım. Ben olmasaydım da bu cinayet zaten işlenecekti” dedi.