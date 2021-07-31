Tunceli Valiliğinden sosyal medyadaki yangın iddialarına yalanlama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte helikopterlerin trafik ve yangın kontrollerini sağlamak, acil hasta nakillerini gerçekleştirmek ve intikal faaliyeti yapmak için uçuşlar yaptığı hatırlatıldı. Kent genelinde yakın zamana kadar hiçbir alana yönelik ateşli helikopter taarruzu gerçekleştirilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahsi geçen alanda sıkışan hain PKK terör örgütleri mensuplarınca dün akşam saatlerinde bölgede bulunan sivil bir araca yönelik taciz ateşi açılmış, alan yakınında bulunan ve bu hainleri bulundukları alana sıkıştıran birliklerimizce sivil araca ateş açan hainlere anında karşılık verilmiştir. Olayda sivil araç isabet almıştır. Çok şükür ne sivil araç şoförü vatandaşımızda ne de birliklerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Olay sonrası terör örgütü mensupları kendi kıt akıllarınca birliklerimizin alana intikallerini engellemek ve kaçabilmek amacıyla bulundukları yerde yangın çıkarmışlar, örtü yangını başlatmışlardır."

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Açıklamada, yangın çıkan alanın orman olmadığı, ot ve küçük meşe dokularıyla kaplı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

OYNAT 00:26 Bodrum'da alevler kısa sürede yayıldı: Oteller tahliye ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı.



Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi'ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı. BiP'te paylaş

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"Hain PKK terör örgütü kırıntılarının kökü kazınıncaya kadar operasyonlarımızı kesintisiz devam edecek"

"Ancak adı her ne olursa olsun vatan toprağı bizler için kıymetli ve kutsaldır. Bunun içindir ki kahraman vatan evlatlarımız şehadet yolunda korkusuzca yürümektedirler. Bu anlayışla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz alandadırlar. Hain terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam eden operasyonlarımızı sosyal medya yalanları üzerinden durdurmaya çalışanlara itibar edilmemesini, hem canlarımızı hem de ormanlarımızı yakan, bölgemiz civarında bir elin parmaklarından dahi az kalmış hain PKK terör örgütü kırıntılarının, soysuzlarının kökü kazınıncaya kadar operasyonlarımızın kesintisiz devam edeceği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

OYNAT 00:59 İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü. BiP'te paylaş

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