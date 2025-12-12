Tunceli'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Yeni Şafak
17:1512/12/2025, Cuma
AA
Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Z.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir ayakkabıcı dükkanına beraberindeki B.T. ile gelen U.A, henüz belirlenemeyen nedenle iş yeri sahibi Z.Y'ye silahla ateş açtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından ve kalçasından yaralandığı belirlenen Z.Y. ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, U.A. ve B.T'yi gözaltına aldı. Z.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



