Tünelde koyun sürüsü faciası: Çoğu telef oldu

Tünelde koyun sürüsü faciası: Çoğu telef oldu

23:2422/04/2026, Çarşamba
DHA
Jandarma, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanan yolda önlem aldı.
Jandarma, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanan yolda önlem aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi’nde bulunan tünelde bir otomobil koyun sürüsüne daldı. Meydana gelen kaza sonucu sürüdeki 17 koyun telef oldu, üçü de yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobilin koyun sürüsünün arasına daldığı kazada 17 koyun öldü.

Kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi’nde bulunan tünelde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, seyir halindeyken, koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 17 koyun öldü, 3 koyun yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanan yolda önlem aldı. Ölen koyunların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Otomobil sürücüsünün yaralanmadan atlattığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



