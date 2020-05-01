Turgay Polat'tan 'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiasına cevap: YÖK Başkanımıza ve bana yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat, Bahçeşehir Kolejinin 29 Nisan'da düzenlediği "Kariyer ve Rehberlik Söyleşileri"nde önemli açıklamalar yaptı.

Gerçekleştirdiği canlı yayında YÖK Başkanıyla görüştüğü ve YKS tarihinin Haziran sonuna alındığını söylediği iddialarına yanıt verdi.

Söylediklerinin kendi duyumu olduğu ve YÖK ile hiçbir ilgisi olmadığını belirten Polat, "YÖK Başkanımıza ve bana yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Kötü amaçlara malzeme oldu

Bu memlekette en hassas konuların dahi birileri tarafından kötü amaçlar için malzeme edildiğini biliyorum. Ama bu konuda dün başıma gelen olaydan sonra ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha gördüm. Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz hepimiz bir gün sonra ne yaşayacağımızı bilemeden otoriterleri takip ediyoruz. Tüm dünya bir hafta bir ay sonra ne olacağını bile kestiremiyor. Pandemi tüm dünyada hayatı ciddi oranda tehdit ediyor. Bu öyle bir zaman ki herkes az ya da çok bu pandeminin sonuçlarından olumsuz etkilenecek bunu görmemek körlük olur. İşte böyle bir dönemde biz de kendi alanımız olan eğitim ve özellikle üniversiteler kısmında ülkemize ve bundan etkilenen gençlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Kendi duyumlarımı söyledim

İşte bu süreçte özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençlerle çeşitli online ortamlarda buluşarak onların kaygı ve sıkıntılarına çare olmaya çalışıyorum. Onlardan bir tanesinde öğrencilerin bir sorusu üzerine kamuoyunda dolanan “üniversite sınavının tarihi öne alınır mı?” sorusu üzerine ben gençlere bu konuda geçtiğimiz günlerde YÖK başkanını aradığımı kendisinin “böyle bir bilgi veya çalışma bilgisi bende yok” dediğini ve benimde öğrenciye “YÖK Başkanı ile telefonda görüştüm. Kendisi bu konuda bilgim yok dedi ama Ankara’dan edindiğim kadarıyla pandemi sayılarının iyi gitmesi takvimleri değiştirecektir. Üniversite sınavının öne alınması bence kesin” dedim.

Bizleri yıpratmaya çalıştılar

Benden önce de bu ifadeler her yerde kullanıldı. Ama birileri çıkıp bu öğrenci görüşmesindeki ifadelerimi montajlayarak “YÖK başkanı ile telefonda görüştüm” kısmından sonraki “..kendisi bu konuda bilgim yok dedi ama Ankara’dan edindiğim kadarıyla…” kısmını çıkarıp yeni bir montaj video yaratıp beni ve sayın YÖK başkanını zan altında bırakmaya çalıştı. O kadar ileri gittiler ki sınava hazırlanan gençlerin temiz duygularını malzeme yaparak kurumları ve bizleri yıpratmaya çalıştılar.

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Öncelikle bu ifadeler bana aittir ve kişisel yorumlardan ibarettir. Bu işlemi yapanlar hakkında şahsım adına her türlü yasal işlemi başlatmış bulunmaktayım. Ben 20 yıldır kamuoyunda yazan birisi olarak kişisel saldırılara hep maruz kaldım ama burada gençlerin ve özellikle son dönemde bu krizi çok iyi yöneten YÖK ve Başkanına yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum. İstemeyerek yol açtığım bu sıkıntıdan dolayı YÖK Başkanı ve gençlerden özür diliyorum. Ancak şunu belirtmeliyim ki her dönemde haklının ve doğrunun yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim.

Bundan sonra pandemi sürecinden tüm insanlık ve en başta ülkemizin en az kayıpla çıkmasını umut ediyorum ama bu süreç bittiğinde önemli olan normal yaşama en hızlı ve en az kayıpla dönmektir. Lütfen unutmayın bu krizden hepimiz az ya da çok zarar göreceğiz. Umuyorum herkes öncelikle sağlıklı ve sonrasında işini, aşını kaybetmeden çıkmayı başarır.

Gençler hepinizin duygularını anlıyorum. Her zaman olduğu gibi sizin sağlıklı ve yıpranmadan bu süreci atlatmanız için çalışacağımı belirtmek istiyorum.

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