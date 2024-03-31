Turgut Altınok'tan açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun.

Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun.
Ayrıntılar geliyor...
#Turgut Altınok
#AK Parti
#Ankara
12 dakika önce
Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun.
Ayrıntılar geliyor...
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