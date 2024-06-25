Turizm beldesinde büyük yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sarımsaklı plajının bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına Orman Bakanlığı'na ait 2 yangın söndürme uçağı ve 1 amfibi helikopter ile havadan, yine Orman Bakanlığı'na ait arazözler ile Ayvalık ve Balıkesir belediyesinin iş makineleri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmeye başlandı.