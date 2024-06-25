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Turizm beldesinde büyük yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük civarında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Şiddetli poyrazın etkisiyle büyüyen alevler Sarımsaklı plajının da olduğu ormanlık alana doğru ilerliyor. Alevlere havadan Orman Bakanlığına ait 2 uçak ve 1 helikopter ile karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

14:55 - 25/06/2024 Salı
IHA
Ayvalık'ta korkutan yangın
Ayvalık'ta korkutan yangın

Ayvalık'ta çöplük yakınlarında başlayan yangın poyrazın etkisiyle makilik alana sıçradı.


Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler Ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.

Sarımsaklı plajının bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına Orman Bakanlığı'na ait 2 yangın söndürme uçağı ve 1 amfibi helikopter ile havadan, yine Orman Bakanlığı'na ait arazözler ile Ayvalık ve Balıkesir belediyesinin iş makineleri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmeye başlandı.


Yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği bildirildi.




#yangın
#Balıkesir
#Ayvalık
42 dakika önce
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