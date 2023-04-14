Turizmin Yükselen Yıldızı: Şile

Bölgede yapılan yatırımlarla turizm sektöründe hızla gelişen Şile, özellikle doğa turizmi açısından sahip olduğu zengin bir potansiyel ile doğa düşkünlerinin odağında. İstanbul’un içinde adete gizli kalmış orman dokusu, gölleri ve nehirleri gezi tutkunları için adete bir kaçış noktası. Doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunan Şile, eşsiz lezzetleri, yöresel kültürü ve tarihi dokusu ile de tam bir turizm cenneti.





Şile’de ne yapılır? Nereye gidilir?

Özellikle İstanbul’da yaşayan ve yoğun tempoyla çalışanlar için şehrin içinde bir kaçış noktası niteliği taşıyan Şile, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında huzurlu ve güvenilir coğrafyasıyla “Hafta sonu kaçış rotası”nda ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul’un tek Mavi Bayraklı sahillerine sahip olan ilçe; moda tasarımcıların da gözbebeği “Şile Bezi”, romantik atmosferiyle dillere destan “Ağva” ve “Şile Feneri” gibi birçok özelliğiyle yaz aylarında gezi listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

İşte sizler için Şile’ye gitmek için nedenler…

İstanbul’daki̇ tek Mavi Bayraklı Şile’de!

Deniz suyu, çevre temizliği ve can güvenliği hizmetlerinin birlikte değerlendirildiği Mavi Bayrak denetlemeleri çerçevesinde İstanbul’daki tek Mavi Bayraklı sahili olma özelliğini taşıyan Uzunkum Plajı, Şile sınırları içinde bulunuyor. Bölgedeki turizm işletmeleri, yerli, yabancı tüm ziyaretçiler için sakin, keyifli ve unutulmaz zamanlar geçirebilecekleri Mavi Bayraklı bir tatil alanı vadediyor.

Mavi Bayraklı Uzunkum plajının yanı sıra adeta cennetten bir köşe olan Ağlayankaya, Akçakese, Kilimli ve Kadırga Koyları, Karadeniz’in berrak suları ve altın rengi şifalı kumlarıyla dinlence ve huzuru dolu zamanların garantisini veriyor.

Şile’nin 57 Köyünden Taptaze Ürünler

Mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretilmiş doğal ürünlerin uluslararası adresi olan Şile Yeryüzü Pazarı’nda ilçenin 57 köyünde vatandaşların ürettiği ve tümü tamamen organik olan ürünler yer alıyor. İstanbul'un en geniş orman ve tarım alanına sahip olan Şile, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen tarım üreticilerine de ev sahipliği yapıyor. Beslenmeyi bir sanat haline getiren ve yerel mutfakların unutulup, yerine tek tip beslenme modelini getiren anlayışa karşı çıkanlar tarafından başlatılan Slow Food Hareketi’nin İstanbul’daki ilk temeli de Şile’de atıldı. Şile Yeryüzü Pazarı’nda sadece kendi ürettikleri ürünleri satan çiftçilerin ulaşılabilir fiyattaki ürünleri, damak zevkine değer verenleri ihya edecek yüksek bir potansiyele sahip.

Kahvaltı etmeden, balık yemeden dönmeyin…

Şile’nin geniş tarihi kültürünün en güzel yansımalarından biri de şüphesiz geniş lezzet yelpazesi. En güzel lezzet duraklarının başında gelen Şile, öncelikle elbette Karadeniz’in meşhur palamudu ve deniz ürünlerinin her çeşidiyle lezzet tutkunları için vazgeçilmeyecek bir nokta. Şile Belediyesi tarafından 2022 yılında ilki düzenlenen 1. Şile Palamut Festivali, bölgenin gastronomik önemine ışık tutarken, Şile Palamu’dun coğrafi işaret almasına yönelik olarak çalışmalar da hızla devam ediyor. Karadeniz’in birbirinden lezzetli balıkları, Şile’nin tarihi ile harmanlanmış şefleri tarafından unutulmaz lezzetler ile sunuluyor.

Şile’nin bir diğer önemli lezzeti ise elbette kahvaltıları. Sadece Şile’de değil, tüm Türkiye’de yeri ayrı bir önemi sahip olan geleneksel kahvaltı sofrası, Şile’de bir çok farklı kültürün bir arada olmasıyla, tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. Şile’deyseniz yerel bir köyde kahvaltı yapmadan, Şile denizinden avlanmış bir balığı yemeden dönmeyin.





Ağva: Hem Tarihi Hem Romantiik Hem De Masalsı…

Hititler; Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuş bir belde olan; Göksu ve Yeşilçay Dereleri’nin ortasında doğal bir cennet gibi yeşilin tüm tonlarının buluştuğu Ağva, masalsı atmosferiyle ziyaretçilerinin her daim çok ilgisini çekiyor. Romantik ambiyansının yanı sıra; kano, deniz bisikleti ve motorlu teknelerle de organizasyon gerçekleştirme imkânı da sunan Ağva, aynı zamanda 11 Göller Vadisi’nde bulunan Hacıllı Şelaleri ile de dikkat çekiyor. Mağaralar, şelaleler ve rüzgârın şekillendirdiği falezler ile gezginlere rüya gibi bir turistik deneyim sunan Ağva, doğa yürüyüşü (trekking) ve kampçılık gibi aktiviteler için de son derece elverişli.

Tarihi Şile Deniz Feneri !

Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaptırılan Şile Deniz Feneri, Karadeniz’de kıyı emniyetini sağlayan iki fenerden biri olması dışında sosyal medya fenomenlerinin ve tatilcilerin rengârenk karelerinin de estetik açıdan vazgeçilmez bir öğesi. İstanbul’un popüler simgelerinden Galata Kulesi ya da Kız Kulesi gibi sürpriz evlilik tekliflerine de sıkça ev sahipliği yapan Şile Deniz Feneri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Şile Belediyesi işbirliği ile aslına uygun şekilde restorasyonu tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Şile’nin Doğası Spor Akademisi Doğa Yürüyüşü Etkinlikleri İle Keşfediliyor

Şile Belediyesi’ne bağlı Şile Spor Akademisi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri (trekking) etkinlikleri ile Şile’de yaşayan vatandaşlara ve ziyaretçi misafirlere Şile'nin benzersiz doğal güzellikleri ve zengin florasını keşfetme imkânı sunuluyor. Şile Belediyesi Spor Akademisi koordinatörlüğünde düzenlenen doğa yürüyüşleri her hafta farklılık gösteren 20’ye yakın, tırmanış ve iniş yüzdeleri, uzunlukları ve zorluk dereceleri gibi faktörlerin belirlediği ayrı ayrı özellik ve güzellikleri olan güncel rotalarda gerçekleşiyor.

Şile Belediyesi tarafından ulaşım desteği de sağlanan etkinlikler, konusunda uzman 2 Şile Spor Akademisi doğa sporları eğitmeni eşliğinde yapılıyor. Yeni rotaların hafta ortasına kadar duyurulduğu etkinliklerde temel parkurlar kendi içlerinde, hava şartları, katılımcıların potansiyeli, ekip liderlerinin takdirine göre alternatif rotalarla çeşitlendirilip çoğaltılıyor.

Bir Pazar Klasiği Olarak Eşsiz Şile Doğasında Yürüyüş

Her hafta sonu farklı bir rotada düzenlenen doğa yürüyüşlerine her yaştan doğaseverler katılma imkânı bulurken rota ve tarih bilgileri Şile Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Sizler de bol oksijenli, sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu için tamamen ücretsiz olan bu doğa yürüyüş etkinliklerine katılmak ve eşsiz Şile doğasının güzelliklerini keşfetmek istiyorsanız 0534 500 66 19 No’lu iletişim hattını arayarak kayıt oluşturabilirsiniz.

Doğa Yürüyüşleri Sırasında Nefes Tazeleyen Eşsiz Noktalar

Sayısız doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri (trekking) etkinliği sırasında Şile ziyaretçilerini kucaklayan ilgi çekici noktalar şöyle:





Sarıkavak Parkuru:

Yüzde 10 eğimli, orta zorlukta ve ortalama 6,5 km uzunluğundaki 100 Dk’lık bir parkur olan Sarıkavak Parkuru, yer yer ormanlık ve açık düzlüklerden oluşmakta. Rota üzerindeki eski değirmeni görmeden, köprü ve dere geçişlerini yapmadan parkuru tamamlamayın.





Yaylalı Parkuru: Ortalama 6 Km uzunluğundaki, yüzde 10 eğimli, 80 Dk’lık kolay bir parkur olan Yaylalı Parkuru, meşe, palamut ve gürgen ağaçları arasında, mantar popülasyonu açısından zengin doğayı keşfetme fırsatı sunmakta.





Sofular Parkuru: 7.86 Km uzunluğundaki, yüzde 35 eğimli, orta zorlukta, 130 Dk’lık bir parkur olan Sofular Parkuru’nda kestane, gürgen ve dağ çileği ağaçları yönünden zengin bir ormanda keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.





Sofular Parkuru-2: 7.8 Km uzunluğundaki ve yüzde 15 eğimli orta zorlukta ve 70 Dk’lık bir parkur olan 2. Sofular Parkuru’nda ormanın derinliklerinde yürüyerek Korsan Mağarası’nı ziyaret edebilir, defne ağaçlarıyla çevrelenmiş süslü bir patikadan geçerek sahil şeridine ulaşabilirsiniz.

Hacıllı Parkuru: 6,2 Km uzunluğundaki ve yüzde 40 eğimli, zorluk derecesi yüksek, 85 Dk’lık bir parkur olan Hacıllı Parkuru; nehir boyunca dar patikalar ve keçi yollarının sonunda görkemli manzarası ile Hacıllı Şelalesi’ne ulaşılarak tamamlanıyor.

Teke Parkuru: Ortalama 7 Km uzunluğundaki ve yüzde 0 eğimli, 90 Dk’lık oldukça kolay bir parkur olan Teke Parkuru; birçok göçmen kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. Kampçıların uğrak noktası olması nedeniyle, orman ve barajın durgun suları arasında eşsiz bir deneyim Teke Parkuru’nda sizi bekliyor.

Kilimli Parkuru: 4,7 Km uzunluğundaki ve yüzde 25 eğimi ile orta zorlukta ve 90 Dk’lık bir parkur olan Kilimli Parkuru’nda; sık ve yoğun ağaçlardan oluşan ormanın içinde yürüyüş yaparak, kuş bakışı Ağva Deniz Feneri ve çeşitli koyların manzaralarını izleme şansına sahipsiniz.

Yeniköy Parkuru: 7,2 Km uzunluğundaki ve yüzde 10 eğimli, 100 Dk’lık bir parkur olan Yeniköy parkurunda; mangal kömürünün nasıl yapıldığını izleyebileceğiniz gibi orman içinden ilerleyen parkur sonundaki şelaleyinin keyfini sürebilirsiniz.

Saklıgöl Parkuru:

4,8 Km uzunluğundaki ve yüzde 10 eğimli, 70 Dk’lık kolay bir parkur olan Saklıgöl Parkuru sırasında Saklıgöl'ün etrafında yapılan yürüyüş ile kaz ve ördekler ile çeşitli göçmen kuşları izlemeye doyamayacaksınız.

Saklıgöl Parkuru- 2: 13 Km uzunluğundaki ve yüzde 40 eğimli, 180 Dk’lık, zorluk derecesi yüksek bir parkur olan Saklıgöl Parkuru, Saklıgöl’ün muhteşem manzarası ile başlayıp ormanın derinliklerine doğru ilerlerken türlü vahşi yaşam örneklerine de şahit olabilmenize imkan sağlıyor.

Darlık Parkuru: 7 Km uzunluğundaki ve yüzde 35 eğimli, 90 Dk’lık, orta zorlukta bir parkur olan Darlık Parkuru’nda; orman ve barajın oluşturduğu çeşitli seyir tepeleri ile eşsiz manzaraları adeta ayaklarınızın altında olacak.

İmrendere Parkuru: 7,6 Km uzunluğundaki ve yüzde 30 eğimli, 125 Dk’lık, orta zorlukta bir parkur olan İmrendere Parkuru’nda ilerlerken, karşınıza çıkan yapay gölde ördek ve kaz sürülerini görmeniz mümkün.

Ovacık Parkuru: 8,8 Km uzunluğundaki ve yüzde 40 eğimli, 150 Dk’lık, zorluk derecesi yüksek bir parkur olan Ovacık Parkuru’nda oksijen bakımından zengin bir orman yürüyüşüne, baraj kenarındaki görsel şölen sizlere eşlik edecek.



