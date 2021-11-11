Türk emniyeti 'Tosuncuk' ve ağabeyini 1,5 yıl boyunca gölge gibi takip etti

Çiftlik Bank'ı kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıktan sonra izini kaybettiren Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yurt dışında olduklarının tespit edilmesi ve soruşturmanın uluslararası boyut kazanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) devreye girdi.

KOM bünyesinde oluşturulan özel ekip 2020'nin şubat ayından itibaren Aydın kardeşlerin izini sürmeye başladı. Açık kaynaklar ile mali istihbarat verilerini titizlikle inceleyen KOM polisleri, kardeşlerin Brezilya ve Uruguay'da olduğunu tespit etti. Her iki ülkedeki mevkidaşlarıyla irtibata geçen ekipler, kardeşlerin Türkiye'ye iade edilmesine kadar geçen süreçte bu iki ülkeye giderek yapılan çalışmalara katıldı.

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Şüphelilerin bulunması muhtemel adresler ile irtibatta olduklarıkişileri 10 bin kilometre uzaktan tespit eden ekipler, sık sık video konferans yöntemiyle görüştükleri mevkidaşlarıyla elindeki bilgileri paylaştı.

30 Ocak 2018'de Uruguay'a giriş kaydı bulunan Mehmet Aydın'ın bu ülkeden çıktığına dair bir kayıt bulunmadığı belirlendi. Brezilya ve Uruguay arasında kara sınır denetiminin yeterince etkili olmaması nedeniyle Mehmet Aydın'ın defalarca bu iki ülke arasında giriş çıkış yaptığı ve kardeşi ile sınır kenti Chuy'de bir araya geldiği belirlendi. Mehmet Aydın'ın ağırlıklı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşadığını belirleyen KOM birimleri, elindeki bilgileri Brezilya emniyetine iletti.

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Bunun üzerine Brezilya polisi tarafından, Mehmet Aydın'ın Sao Paulo'da yanında kaldığı sevgilisi Anna Carolina Da Silva Soza'ya ait ev yakın takibe alındı. Bu süreçte Aydın'ın Santa Katerina'da olduğu ise daha sonra tespit edildi. Eski eşinin adını verdiği "Sılam" adındaki lüks yata da Uruguay'da el konuldu.

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Evinin takibe alınması, lüks araçlarına ve yatına el konulmasının ardından hareket kabiliyeti azalan Mehmet Aydın, Sao Polulo'daki Türk Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu. Aydın'ın teslim olmasında Brezilya'daki cezaevi şartlarının kötü olmasını öğrenmesinin etkili olduğu belirtildi.

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Aynı süreçte Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ı da yakın takibe alan KOM birimleri, şüphelinin Uruguay'da sevgilisi Yeremi Nicol Pereyra Ferreira ile birlikte yaşadığını ve ondan M. Amir ve Abraham isimlerinde 2 çocuğunun bulunduğunu belirledi. Fatih Aydın yakalanmamak ve yerinin tespit edilmesini engellemek için çocuklarının kayıtlarını kız arkadaşının annesinin üzerine yaptırdığı, sevgilisinin daha önceki birlikteliğinden de bir kızının olduğu tespit edildi.

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KOM birimlerinin çalışması sonucu Fatih Aydın'ın, Uruguay'da Osman Naim Kaya ile birlikte Pabipark adında bir şirket kurduğu ve her biri 2 milyon dolar olan 12 konutluk projenin yapımı için şirket adına çok sayıda iş makinası ve araç satın aldığı belirlendi. Uruguay'daki kara para soruşturması kapsamında bu şirket ile araç gereçlere de el konulduğu belirtildi.

Türkiye tarafından örgüt yöneticisi ve kara para aklama soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve Uruguay makamlarınca gözaltına alınan Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iadesi için hakkında yapılan işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Sahte kimlikle yakalandı

KOM ve Interpol ekipleri tarafından Uruguay'da teslim alınarak 2 Kasım'da İstanbul'a getirilen Fatih Aydın'ın kendisini gözaltına alan Uruguay polisine gösterdiği David Morques Severino adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının sahte olduğu belirlendi.

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Fatih Aydın'a bu kimliği kardeşi Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan gönderdiği ortaya çıktı. Üst araması sırasında bulunan SD kartın ise halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendiği öğrenildi.

Lüks araba merakları

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın Brezilya ve Uruguay'da hem kendileri hem de sevgililerin kullandığı ve aralarında cip ile spor otomobillerin de bulunduğu lüks araçlar dikkati çekti. Bu araçların sigorta poliçelerinin ise şüphelilerin Arjantin'de tanıdıkları kişiler adına yapıldığı belirlendi.

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Mehmet ve Fatih Aydın kardeşleri Brezilya ve Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmelerine kadar geçen sürede yapılan çalışmalar, mali istihbaratın etkin kullanılması, uluslararası operasyonel iş birliği ve profesyonel-kompleks para aklamanın aydınlatılmasına örnek vaka olarak gösterildi.

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Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam ediliyor

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Aydın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanıyor.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın ise Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmış, 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.