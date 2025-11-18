Türk gemisine dron isabet etti

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi’nin altında bulunan MT Orinda adlı Türk bayraklı gemiye, önceki gece saat 02.00’de Ukrayna’nın Izmail Limanı’nda bulunduğu sırada bir dron isabet etti. Olay üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Paylaşımda, "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir” ifadelerine yer verildi.