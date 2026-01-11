Türk müziği bu toprakların milli hafızasıdır

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, okulu 7 yıl önce kurduklarını, bu girişimde ünlü müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur’dan ilham aldıklarını anlattı. Bilal Erdoğan, okulun, müzik yeteneği olan 6 yaşındaki çocukların Türk müziğine doğmasını hedeflediğini aktararak “İstiyoruz ki 6 yaşında yeteneği keşfedilmiş çocuklarımız Türk müziğiyle müzik eğitimine başlasınlar. Her yıl 1000’in üzerinde bize başvuranlar ve Üsküdar’da yaptığımız taramalarda bulduğumuz yetenekli çocuklar içerisinden sadece 24’ünü okulumuza alıyoruz. Yeteneğe göre karar veriyoruz. Ailenin maddi durumuna göre de çeşitli oranlarda burslandırıyoruz” diye konuştu.