Türk müziği bu toprakların milli hafızasıdır

Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Türk müziğinin ortak kaderi ve hafızayı taşıyan güçlü bir kültürel miras olduğunu ifade eden Erdoğan, müziğin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ziyarette öğrencilerin müzik performansları ilgiyle izlendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nu ziyaret etti. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ile çok sayıda davetli katıldı.
Ziyarette Emine Erdoğan’ı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve okulun Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş karşıladı. Erdoğan, 3. sınıf öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim dersine katıldı, ardından anasınıfı öğrencilerinin Afrika ülkeleri bayraklarını işlediği dersi izledi. Çini Atölyesi’nde öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Erdoğan, Türk musikisinin önemli isimlerinden Alaeddin Yavaşca’ya ait eser ve eşyaların bulunduğu bölümü de gezdi.
İLK TEMATİK TÜRK MÜZİĞİ MÜZESİ
Emine Erdoğan, okul bünyesindeki çalışma hücreleri, ses kayıt stüdyosu, luthier atölyesi, kütüphane ve Türkiye’nin ilk tematik Türk Müziği Müzesi’ni ziyaret etti. Bilal Erdoğan, ziyaretin anısına, Palet Okulları tarafından düzenlenen yarışmada öğrencilerce yapılan bir udu Emine Erdoğan’a hediye etti.
Öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun yalnızca bir müzik okulu olmadığını vurgulayarak, burada kültürün, milli kimliğin ve hafızanın çocukların dünyasında yeniden hayat bulduğunu söyledi.
ZARARLI UNSURLAR İÇERİYOR
Türk müziğinin ortak kaderi ve hafızayı taşıyan güçlü bir kültürel miras olduğunu ifade eden Erdoğan, müziğin gençler üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Bazı müzik içeriklerinin zararlı unsurlar barındırdığını belirten Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun mimarisi, müfredatı ve sunduğu imkanlarla örnek bir kültür yatırımı olduğunu söyledi. Erdoğan, bu okuldan mezun olacak öğrencilerin Türk müziğine yeni bir soluk getireceğini dile getirdi.
Yeteneğe göre karar veriyoruz
- YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, okulu 7 yıl önce kurduklarını, bu girişimde ünlü müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur’dan ilham aldıklarını anlattı. Bilal Erdoğan, okulun, müzik yeteneği olan 6 yaşındaki çocukların Türk müziğine doğmasını hedeflediğini aktararak “İstiyoruz ki 6 yaşında yeteneği keşfedilmiş çocuklarımız Türk müziğiyle müzik eğitimine başlasınlar. Her yıl 1000’in üzerinde bize başvuranlar ve Üsküdar’da yaptığımız taramalarda bulduğumuz yetenekli çocuklar içerisinden sadece 24’ünü okulumuza alıyoruz. Yeteneğe göre karar veriyoruz. Ailenin maddi durumuna göre de çeşitli oranlarda burslandırıyoruz” diye konuştu.