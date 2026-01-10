Yeni Şafak
İçinde tam 25 çeşit bitki var: Van'da soba üzerinde demlenen bu karışım yok satıyor

Van’da havaların soğumasıyla vatandaşlar hastalıklardan korunmanın yolunu geleneksel yöntemlerde buldu. Çay ocaklarında siyah çayın tahtını sallayan, içinde tam 25 çeşit bitki olan özel kış çayı karışımı yok satıyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte, bağışıklık sistemini desteklediği bilinen kış çaylarına ilgi artarken, özellikle soba üzerinde demlenen bitki çayları vatandaşlardan yoğun talep görüyor. 

Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil ve tarçın gibi birçok bitkiden oluşan kış çayları, hem lezzeti hem de faydalarıyla ön plana çıkıyor.

İşletme sahibi Hakan Ertaş, Van’da kış aylarının oldukça çetin geçtiğini belirterek, bu nedenle vatandaşların yoğun şekilde kış çaylarına yöneldiğini söyledi. 

 Son dönemlerde çayevlerinde siyah çay yerine kış çaylarının tercih edildiğini ifade eden Ertaş, "Yaklaşık 25 çeşit bitkinin yer aldığı kış çaylarımızda tarçın, havlıcan, karabiber, kuşburnu, ıhlamur ve hatmi çiçeği gibi ürünler bulunuyor...

Hastalanmadan önce kış çaylarını öneriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalansalar bile hastalığı daha çabuk atlatıyorlar. İçerisindeki ürünlerden dolayı aroması da oldukça güzel" dedi.

