"Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, HaberTürk yayınında CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullanmasına tepkiler sürüyor.

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li vekile tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor."