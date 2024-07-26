Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."
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34 dakika önce