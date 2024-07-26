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Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

Hava Kuvvetleri 24 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, Kıbrıs Adası'nın güney kesiminde bir eğitim uçuşu yaptı.

16:07 - 26/07/2024 Cuma
AA
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:


"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."




#Akdeniz
#ava Kuvvetleri Komutanlı
#eğitim uçuşu
#Kıbrıs Adası
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