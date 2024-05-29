|
Gündem

Türk siyasetinde normalleşme çabası sürüyor: CHP heyeti bakanlarla bir araya gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buluşmasıyla başlayan siyasette normalleşme süreci, yeni bir adımla devam ediyor. CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler, bakanlarla görüşmelere başladı. Ankara kulislerinde bu temasların devam edeceği konuşuluyor.

10:44 - 29/05/2024 Wednesday
Diğer
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ak Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyasette yeni bir dönem başladı.


Her iki genel başkanın talimatları doğrultusunda, CHP’nin gölge kabinesini oluşturan Genel Başkan Yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan Bakanlar bir araya gelmeye başladı.


İlk temas gerçekleşti


İlk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yaşandı.


Bakan Mehmet Özhaseki, CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i makamında ağırladı.





CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün de eşlik ettiği görüşme bir buçuk saat sürdü.


Olumlu havada geçtiği belirtilen buluşmada, belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi.


Görüşmede, Zeybek’in, belediyelerle ilgili sorunların yer aldığı bir dosyayı Bakan Özhaseki’ye ilettiği ve sorunların çözümü konusunda karşılıklı niyetlerin ortaya konulduğu öğrenildi.


İkinci temas Dışişleri Bakanlığında


İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığında yaşandı.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP’nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi.


Fidan’ın makamında gerçekleşen görüşmenin, verimli geçtiği kaydedildi.


Fidan, Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP’li Uzgel’in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'nın not ettiği belirtildi.


CHP’nin özellikle Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ve hükümetin dış politikasına ilişkin daha fazla bilgilendirilmek istediği de yine Uzgel tarafından Fidan’a iletildi.


Görüşmeler sürecek


CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde de süreceği vurgulanıyor.


Bu noktada CHP genel başkan yardımcılarılarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.




#Siyaset
#normalleşme
#AK Parti
#CHP
16 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rızık, bereket ve zenginlik duası