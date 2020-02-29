Türkiye 34 yiğide ağlıyor

İdlib’de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 Mehmetçiğin isimleri belli oldu. Ailelere acı haber verilirken şehit evleri bayraklarla donatıldı. Alçakça bir saldırıdan geriye anne, baba, eş ve çocukların yanı sıra kapanmayacak yaralar, acı, gözyaşı ve buruk hikayeler kaldı. Şehitlerden kimi baba olmak için gün sayarken kimi ise düğün hazırlıkları yapıyordu. İşte İdlib şehitlerimiz...

İki kardeşi de görev başında

Ahmet Saygılı

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın (23) Kahramanmaraş’taki evine şehadet haberi ulaştı. Şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı’yı, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı’nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Şehit olacağım

İbrahim Tüze

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel’in (24) Mersin’in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Şuayip Tüzel, “Telefonla evvelki gün görüştüm. ‘Oğlum nasıl durum’ dedim, ‘baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, 1,5 - 2 kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı’ dedi. Geçen izinden dönerken de ‘baba ben gidiyorum, şehit olacağım’ dedi bana. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim” diye konuştu. Şehit annesi Gülten Tüzel de oğluyla yüz yüze en son 3 Şubat’ta görüştüğünü belirtti. Şehit Tüzel’in cenazesi, Erdemli’nin Alibeyli Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Yüzbaşı geride 2 yetim bıraktı

Süleyman Şahin

Yüzbaşı Süleyman Şahin’in (35), Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı. Şehadet haberi, baba Mehmet Şahin, anne Arzu Şahin ve eşi Nuray Şahin’e ulaştı. Şahin’in Yasemin (2) ve Mehmet Selim (6) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, 15 gün önce kayınvalidesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle izne geldiği ve cenazenin ardından tekrar Suriye’ye döndüğü öğrenildi.

Kuzey Irak gazisiydi

Nihat Kara

Piyade Onbaşı Nihat Kara’nın ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Geçen yıl Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara’nın Kırkla reli’nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib’e gittiği kaydedildi.





Helallik istemiş

Tayfun Pekel

Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in (28), şehadet haberi, Samsun’da yaşayan annesine ulaştı. Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Pekel’in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Pekel’in İstanbul’da yaşa dığı bildirildi. Şehidin amcası Hasan Pekel, “Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, ‘hakkınızı helal edin’ demiş” diye konuştu.

Dedesinin kaderini yaşadı

Batuhan Tank

Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank’ın (25), Osmaniye’deki babaevine acı haber ulaştı. Şehit Batuhan Tank’ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Tank’ın dedesi emniyet bekçisi Yaşar Tank’ın da 1977 sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıktı. Şehidin sosyal medya hesabında daha 16 yaşındayken, “Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun” şeklinde paylaşımı yürek burktu Tank’ın şehit dedesinin adının verildiği camide düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Bayram’ımı niye getirmediniz?

Bayram Olgun

Piyade Teğmen Bayram Olgun’un (26) şehadet haberi Konya’daki annesi Döne Olgun’a verildi. Oğlunun şehadet haberini alan anne Olgun, “Siz geldiniz, bana Bayram’ımı niye getirmediniz?” diyerek gözyaşı döktü. Olgun’un, babasını 3 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

OYNAT 00:00 İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı Suriye'nin İdlib ilinde Türkiye'ye destek gösterisi için bir araya gelen çok sayıda sivil, dün rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. BiP'te paylaş

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20 Nisan’da evlenecekti

Emre Baysal

Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe’deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin nişanlı olduğu ve 20 Nisan’da düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Başal, “Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı” dedi.





Çatışma çıktı baba

Muharrem Öğütcü’

Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü’nün (25) Bingöl’deki babası Ramazan Öğütcü, oğluyla 3 gün önce telefonda görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, “Bana dedi ki ‘Baba ateşin içindeyiz.’ Sonra da haber alamadık ” dedi.

Bekle hain bekle

Tolga Can Yılmaz

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın Bursa’daki babaevine şehadet haberi ulaştı. Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz’ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Fidan dikimi için Çaycuma’daki bahçesine giden baba Tacettin Yılmaz’ın da acı haberi burada aldığı öğrenildi. Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli son gönderisinde, “Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek” paylaşımı da dikkat çekti.

Komutanlar uğurladı

Komutanlar son yolculuklarına uğurlandı.

Rejimin İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

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OYNAT 00:41 "İzinden dönerken, 'Baba ben şehit olacağım, arkamdan ağlama' demişti" Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Güçlükle konuşan şehidin babası Şuayip Tüzel, 'İzinden dönerken, 'baba ben şehit olacağım arkamdan ağlama' demişti.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Kahramanlarımız

İşte şehadete ulaşan diğer şehitlerimiz: Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23), Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23), sözleşmeli Er Cuma Bağatur, sözleşmeli er Birhan Er, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ, Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, Uzman Çavuş Adem Akın (30), Uzman Çavuş Emin Yıldırım, Uzman Çavuş Selman Cankara (26), Teğmen Mustafa Bayrakdar (29), Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24), Uzman Onbaşı Veysel Günay (27), Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer (25).

Beni de askere alın

H. İbrahim Akkaya'nın babası ve Hulusi Akar

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi. Anne Döne Akkaya’nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar’a, “Beni de askere alın” dedi.

15 gün önce İdlib’e gitti

Mehmet M. Akay

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Recep Bekir

Uzman Onbaşı Recep Bekir’in (21) Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay’ın (21), Mersin’deki ailesine acı haber ulaştı. Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay’ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Ailenin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki şehidin, göreve başlayalı henüz bir ay olduğu öğrenildi.

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Böyle mi haber alacaktım?

Osman Ak

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak’ın Mersin’in Silifke ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Şehidin annesi Meral Ak ve babası Muhammet Ak, şehadet haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Oğlu ile en son 1 hafta önce görüntülü konuştuğunu dile getiren anne Meral Ak, “Tatlı kuzum, ben senin böyle mi haberini alacaktım” diyerek feryat etti. Şehit Osman Ak’ın bekar olduğu, ağabeyi Coşkun Ak’ın da Ankara’da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan’ın (23) İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı. TSK’da 9 aydır Uzman Erbaş olarak görev yapan şehidin babası İbrahim Alpaslan, “Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da. En son 2-3 hafta önce konuştuk, ‘Beni merak etmeyin iyiyim’ dedi” oldu.

OYNAT 00:28 Şehit annesi evladına selam durdu: Bir ölür bin doğarız Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Oğlunu havaalanında asker selamıyla karşılayan anne Zeynep Baykuş, 'Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum' dedi. BiP'te paylaş

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