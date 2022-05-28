Gündem Türkiye aşırı sıcak hava dalgası altına giriyor Uzmanlar Pazar gününe dikkat diyerek uyardı
İSTANBUL

Türkiye aşırı sıcak hava dalgası altına giriyor: Uzmanlar 'Pazar gününe dikkat' diyerek uyardı

Meteorolojinin son tahminine göre, Türkiye aşırı sıcak hava dalgası altına giriyor. Sıcaklıkların artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yarına dikkat çekerek uyardı.

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Türkiye aşırı sıcak hava dalgası altına giriyor: Uzmanlar Pazar gününe dikkat diyerek uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne’nin kuzeyi, Bursa’nın güneyi, Eskişehir’in batısı ile Van’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ VE EDİRNE'YE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: EN SICAK GÜN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından "Bugün Anadolu'da yerel yağışlar var. İstanbul açık 28 derece. Yarın 33 derece, hissedilen 36 derece. Sıcaklıklar Karadeniz kıyısı hariç ortalamanın 6-7 derece üzerinde olacak. En sıcak gün yarın" mesajını paylaştı.

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