Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde üçüncü görüşme 3 Mayıs’ta Viyana'da

Dünya

ABD Suriye’de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi katacak

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2023 mali yılı bütçesinin gerekçelendirme belgelerinde, Suriye’de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün de faydalanacağı 183 milyon dolarlık fon ile örgüte büyük miktarlarda silah ve ekipman tedarikinin yanı sıra örgüt saflarına 3 bin 500 kişinin katılmasının sağlanması planlandığı tespit edildi.