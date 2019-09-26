Gündem Dumansız Araç Uygulamasında 5 bin sürücüye sigara kullanımı cezası kesildi
ANKARA

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin sürücüye sigara kullanımı cezası kesildi

'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin sürücüye sigara kullanımı cezası kesildi

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri, 'dumansız araçlar' uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 'dumansız araçlar' uygulaması yaptı.

Emniyet ve jandarmanın yurt genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında, 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı "Dumansız Araç Uygulaması" yapıldı.

Şoför de yolcu da içmeyecek: Uygulama başladı
GÜNDEM
Şoför de yolcu da içmeyecek: Uygulama başladı

İHA
Emniyet ve jandarmaya bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı.

Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı. Denetimlerde, 169 dedektör köpek de kullanıldı. Araçlarda tütün kullanımı denetimi yapmak, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 150 bin 381 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
OYNAT 00:00
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına 'Kayıtta mısın? Çekin beni' dedi.

Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmaktan bir, adam öldürmekten 2, uyuşturucu suçlarından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma/gasptan 3, çocuğun cinsel istismarından bir, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693 aranan şüpheli yakalandı.

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Aracında sigara içen sürücü ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
GÜNDEM
Aracında sigara içen sürücü ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da gözaltına alındı.

Çalışmalar sırasında 2'si çocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.

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