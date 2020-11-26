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Gündem Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
POLİTİKA

Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Atılan imzalarla Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmzalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in önünde atıldı.
İmzalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in önünde atıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Temim'in huzurunda, sağlık, teknoloji, sanayi, ticaret ve askeri alanda atılan imzalarla Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.

Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için de mutabakat anlaşması imzalandı.

İmzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

  • İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma",
  • "İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı",
  • "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat",
  • "Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma",
  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı",
  • "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon",
  • "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı",
  • "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı",
  • "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
  • ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı"

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